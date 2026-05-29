29 мая, 18:57

"Реал Мадрид" пятый год подряд возглавил рейтинг самых дорогих ФК мира

Фото: ТАСС/Алихан Сариев

"Реал Мадрид" пятый год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Стоимость мадридского клуба оценили в 9,5 миллиарда долларов, сообщило издание Forbes.

Всего в рейтинг вошли 30 команд, совокупная стоимость которых достигла рекордных 87 миллиардов долларов. Средняя стоимость клуба составила 2,9 миллиарда долларов против 2,4 годом ранее.

В первую десятку также вошли:

  • "Барселона" – 7,5 миллиарда долларов;
  • "Манчестер Юнайтед" – 7,2 миллиарда;
  • "Ливерпуль" – 6,2 миллиарда;
  • "Пари Сен-Жермен" – 5,8 миллиарда;
  • "Бавария" – 5,7 миллиарда;
  • "Манчестер Сити" – 5,5 миллиарда;
  • "Арсенал" – 5,4 миллиарда;
  • "Челси" – 4,2 миллиарда;
  • "Тоттенхэм Хотспур" – 3 миллиарда.

Больше всего клубов в списке представила Английская премьер-лига – 11 команд. Далее следуют североамериканская MLS и итальянская Serie A.

При этом сезон для "Реал Мадрид" завершился без трофеев впервые за пять лет: команда стала второй в чемпионате Испании, вылетела из Кубка страны и не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее стало известно, что церемония вручения "Золотого мяча" впервые пройдет 26 октября в Лондоне, а не в Париже. Решение приурочено к 70-летию премии и в честь первого обладателя – англичанина Стэнли Мэттьюза. В прошлом году награду получил француз Усман Дембеле.

