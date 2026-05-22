Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 17:56

Спорт

Танец футболиста Роналду сравнили с вирусными движениями рэпера Toxi$

Фото: Getty Images/Yasser Bakhsh

В интернете завирусилось видео с футболистом Кришитиану Роналду, танец которого пользователи сравнили с движениями российского рэпера Toxi$ (настоящее имя – Андрей Смелянский. – Прим. ред.).

На кадрах нападающий праздновал победу своей команды в чемпионате Аравии: "Аль-Наср" сыграл против Damac FC, матч закончился счетом 4:1. В этот момент Роналду сделал движение, которое оказалось похоже на танец из роликов под трек Nobody.

Пользователи пошутили, что футболист "словил вайб русского TikTok".

Ранее российская певица Катя Лель призналась, что удивлена и счастлива в связи с неожиданной популярностью ее хита "Мой мармеладный" в Индонезии. Песня активно вирусится в соцсетях и на видеоплатформах. Легко запоминая мотив, пользователи снимают ролики с танцами и собственным исполнением, несмотря даже на незнание русского языка.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика