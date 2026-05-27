Соцфонд начнет принимать заявления на ежегодную выплату для части семей с 1 июня 2026 года

Важные нововведения вступят в силу в России в июне 2026 года. В частности, некоторые семьи смогут получить кешбэк за уплаченный НДФЛ, а пенсионеры, отметившие 80-летний юбилей в мае, – надбавку.

Прибавка к пенсии и кешбэк за налог

В июне для россиян, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169,38 рубля. Все доплаты произведутся автоматически без необходимости подачи заявлений.

Также удвоение фиксированной части предусмотрено и для пенсионеров, получивших в мае первую группу инвалидности.

Кроме того, с 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату. Она позволит работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть НДФЛ, ранее уплаченного с доходов как от трудовой, так и от предпринимательской и профессиональной деятельности.

Мера поддержки доступна гражданам и налоговым резидентам РФ, постоянно проживающим в стране и не имеющим задолженности по алиментам. Она касается семей с детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Получить часть денег может каждый из родителей, официально плативший подоходный налог в предыдущем году.

При соответствии всем критериям налог для семьи фактически пересчитают по сниженной ставке в 6%, а разницу в размере 7% Соцфонд переведет на банковский счет заявителя.

Авиаперелеты по биометрии

С 1 июня в России запускается эксперимент по использованию Единой биометрической системы для регистрации пассажиров на рейсы, допуска в перевозочный сектор аэропорта и к выходу на посадку.

В рамках тестирования, которое продлится до 1 апреля 2027 года, будет оцениваться работа современных технологий цифровой идентификации в гражданской авиации. Нововведение затронет маршруты компании "Аэрофлот" между Москвой и Санкт-Петербургом при использовании аэропортов Шереметьево и Пулково.

ГОСТы для отелей

С 1 июня 2026 года в России вводятся два нацстандарта для всех видов туристического жилья. Первый документ упорядочивает общие правила работы объектов, устанавливая к ним четкие требования, в том числе к состоянию прилегающей территории и инженерных сетей, качеству предоставляемых услуг и безопасности.

Второй стандарт регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. В частности, гостиницам предлагается дублировать информацию на иностранных языках, привлекать англоязычный персонал, а также корректировать меню ресторанов и оснащение номеров под запросы клиентов. Причем рекомендации подойдут для приема туристов из любых стран.

Новые меры при уклонении от принудительных работ

С 14 июня в России расширится перечень оснований для заключения под стражу на срок до 30 суток для осужденных, которые уклоняются от принудительных работ. Меру будут применять за случаи невозвращения в исправительный центр после истечения разрешенного срока выезда или за самовольное отсутствие в нем больше суток.

При этом уголовно-исполнительная инспекция сможет продлить срок возвращения до пяти суток, если у осужденного возникли непредвиденные обстоятельства.

Госпошлины за номера телефонов

С 1 июня 2026 года в России увеличивается государственная пошлина за выделение телефонных номеров, размер которой теперь составит 100 рублей.

Такая мера затронет как единую сеть электросвязи, так и номера седьмой зоны всемирной регистрации (+7), куда и входят все российские мобильные и городские телефоны. Изменения не коснутся только номеров из кодов доступа к услугам связи.

Как объяснил РБК гендиректор оператора "Комфортел" Дмитрий Петров, сейчас операторам выделено больше номеров, чем нужно по имеющемуся спросу на услуги. Соответственно, повышение пошлин в первую очередь затронет тех операторов, у кого закончились номера. При этом в целом на рынок связи нововведение не окажет заметного влияния.