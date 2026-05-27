Сына нижегородского бизнесмена арестовали на 10 суток после пьяного ДТП

Суд приговорил Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП на желтом Mercedes в центре Нижнего Новгорода, к 10 суткам административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Постановление о заключении стало дополнением к ранее вынесенной мере пресечения в виде запрета определенных действий.

ДТП произошло днем 20 мая на Похвалинском съезде. 21-летний Корнилов, находясь за рулем Mercedes SL, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Kia. От удара последнюю машину развернуло, и она врезалась в Nissan. В результате инцидента никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

Сразу после аварии осужденный, являющийся сыном умершего нижегородского бизнесмена, вызывающе себя вел и отказался пройти медицинское освидетельствование. Позднее он заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также поделился планами покупки нового Porsche 911 Turbo S стоимостью 30 миллионов рублей.

В результате в отношении водителя составили четыре административных протокола, в том числе за отказ от медосвидетельствования. Кроме того, были возбуждены два уголовных дела: одно по статье о хулиганстве, второе – о действиях, безопасной эксплуатации транспортных средств.

Спустя время Корнилов записал видео с публичными извинениями, объяснив, что проходил реабилитацию из-за длительного употребления алкоголя. Несмотря на это, его задержали. Управление МВД наложило арест на его автомобиль, который теперь будет храниться на штрафстоянке как вещественное доказательство.

С начала 2026 года Корнилов стал фигурантом 161 административного дела, общая сумма штрафов по которым составляет около 719 тысяч рублей. Большинство материалов связано с просрочкой уплаты штрафов.