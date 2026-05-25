Сын бизнесмена Корнилова извинился за пьяное ДТП в Нижнем Новгороде

Сын покойного нижегородского миллиардера Сергей Корнилов записал видео с публичными извинениями после скандального ДТП в Нижнем Новгороде. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

"Я недавно совершил в состоянии алкогольного опьянения аварию на Похвалинском съезде, позже нелестно это прокомментировал. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истинными", – сказал Корнилов.

ДТП произошло днем 20 мая на Похвалихинском съезде. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которую от удара развернуло на Nissan. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

После аварии Корнилов заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.

На водителя составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование. Позднее также сообщалось о возбуждении двух уголовных дел – о хулиганстве, а также действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

По информации Госавтоинспекции региона, с начала текущего года в отношении водителя было оформлено 161 административное делопроизводство на общую сумму 719 тысяч рублей. При этом 51 из этих материалов связан с нарушением срока уплаты наложенных штрафов.