Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:29

Происшествия

Сын бизнесмена Корнилова извинился за пьяное ДТП в Нижнем Новгороде

Видео: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"


Сын покойного нижегородского миллиардера Сергей Корнилов записал видео с публичными извинениями после скандального ДТП в Нижнем Новгороде. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

"Я недавно совершил в состоянии алкогольного опьянения аварию на Похвалинском съезде, позже нелестно это прокомментировал. Сейчас нахожусь в реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков. Все сказанные мною слова по поводу аварии не являются истинными", – сказал Корнилов.

ДТП произошло днем 20 мая на Похвалихинском съезде. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia, которую от удара развернуло на Nissan. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

После аварии Корнилов заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину.

На водителя составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование. Позднее также сообщалось о возбуждении двух уголовных дел – о хулиганстве, а также действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

По информации Госавтоинспекции региона, с начала текущего года в отношении водителя было оформлено 161 административное делопроизводство на общую сумму 719 тысяч рублей. При этом 51 из этих материалов связан с нарушением срока уплаты наложенных штрафов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика