05 мая, 19:54

РИА Новости: рэпер Navai попал в ДТП в Москве на своем Ferrari

Рэпер Navai попал в ДТП в Москве на своем Ferrari – СМИ

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) попал в ДТП в Москве на своем спорткаре Ferrari. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 5 мая на Зубовском бульваре. По предварительным данным, машину исполнителя развернуло, после чего транспортное средство подлетело и врезалось в столб и тротуар. В автомобиле после случившегося сработали подушки безопасности.

Очевидцы рассказали агентству, что музыкант переоделся и попытался скрыться от свидетелей в черной машине Toyota Camry, оставаясь неподалеку от места происшествия.

При этом в момент аварии в авто с рэпером, предположительно, находился пассажир. Сотрудники ГИБДД, которые прибыли по адресу ДТП, уточнили, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Ранее стало известно о смерти актрисы Ксении Добромиловой. По данным СМИ, вечером 5 мая девушка фотографировала заезды байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил артистку.

Девушка скончалась на месте происшествия от полученных травм, а байкер был доставлен в больницу. Как выяснили журналисты, у него диагностировали ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа.

Добромилова работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Известность 34-летняя актриса приобрела благодаря роли в клипе артистов HammAli & Navai "Девочка‑война".

происшествияшоу-бизнесДТПгород

