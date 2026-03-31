Российская модель впала в кому после аварии на мотоцикле в Таиланде

Модель из Орловской области Екатерина Блинова попала в ДТП на мотоцикле в Таиланде, после чего впала в кому. Она находится в реанимации в государственном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу девушки.

По ее словам, инцидент произошел 28 марта. Блинова ехала на мотоцикле в качестве пассажирки. В результате аварии она получила серьезные травмы. В настоящее время состояние модели оценивается как тяжелое.

Знакомая Блиновой уточнила, что девушке провели трепанацию черепа. Кроме того, у нее зафиксирован перелом ноги, однако из-за состояния Блиновой врачи пока не могут провести необходимую операцию. При этом к настоящему времени у модели стабилизировались давление и пульс.

"Но врачи по таким пациентам не дают прогнозы, говорят, она может не прийти в сознание от недели до нескольких месяцев", – сказала девушка.

Она также указала, что ежедневное лечение стоит около 123 тысяч рублей, а страховки у модели нет.

Ранее певец Zalek (настоящее имя – Эдуардо Альфонсо Ороско Мантилья. – Прим. ред.) погиб в результате ДТП в Колумбии. По данным СМИ, авария произошла 10 марта недалеко от города Медельин. Предварительно, музыкант двигался на мотоцикле на высокой скорости, не справился с управлением и задел грузовик.