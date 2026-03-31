31 марта, 16:43

Российская модель впала в кому после аварии на мотоцикле в Таиланде

Фото: телеграм-канал Baza

Модель из Орловской области Екатерина Блинова попала в ДТП на мотоцикле в Таиланде, после чего впала в кому. Она находится в реанимации в государственном госпитале, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу девушки.

По ее словам, инцидент произошел 28 марта. Блинова ехала на мотоцикле в качестве пассажирки. В результате аварии она получила серьезные травмы. В настоящее время состояние модели оценивается как тяжелое.

Знакомая Блиновой уточнила, что девушке провели трепанацию черепа. Кроме того, у нее зафиксирован перелом ноги, однако из-за состояния Блиновой врачи пока не могут провести необходимую операцию. При этом к настоящему времени у модели стабилизировались давление и пульс.

"Но врачи по таким пациентам не дают прогнозы, говорят, она может не прийти в сознание от недели до нескольких месяцев", – сказала девушка.

Она также указала, что ежедневное лечение стоит около 123 тысяч рублей, а страховки у модели нет.

Ранее певец Zalek (настоящее имя – Эдуардо Альфонсо Ороско Мантилья. – Прим. ред.) погиб в результате ДТП в Колумбии. По данным СМИ, авария произошла 10 марта недалеко от города Медельин. Предварительно, музыкант двигался на мотоцикле на высокой скорости, не справился с управлением и задел грузовик.

Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на Ходынском бульваре

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

