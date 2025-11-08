Шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Фото: телеграм-канал Mash

Шесть россиян и пять белорусов пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде, заявил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Ранее турполиция страны указывала, что в аварии на территории отеля в районе нацпарка Сай Йок пострадали 11 граждан России.

"Из общего числа пострадавших 10 человек получили травмы легкой степени тяжести и были выписаны из медицинского учреждения после оказания необходимой помощи. Одна серьезно пострадавшая гражданка Белоруссии получила тяжелые травмы и в настоящее находится под наблюдением врачей в больнице. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое", – пояснил Ильин.

В медучреждении РИА Новости рассказали, что пострадавшая получила при аварии повреждения внутренних органов. Она находится в отделении интенсивной терапии.

