Трамп может не предоставить необходимые Киеву гарантии безопасности

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит необходимые Украине гарантии безопасности. Об этом для The New York Times написал экс-советник по нацбезопасности бывшего американского вице-президента Камалы Харрис Филипп Гордон.

Он считает, что сомнения в готовности Трампа предоставить гарантии безопасности Киеву начинаются с того, что глава Белого дома никогда не проявлял желания напрямую противостоять России и Владимиру Путину.

Кроме того, за год своего президентства Трамп сократил военную и финансовую поддержку Украины и неоднократно обещал расширить сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

Уточняется, что в проекте соглашения, который Штаты обсуждали с Украиной, условия новых гарантий безопасности будут применяться только в случае преднамеренного и продолжительного нападения. Подобные оговорки могут позволить Трампу отказаться от выполнения гарантий, если он сочтет нападение незначительным, случайным или временным, говорится в материале.

Ранее бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн назвал хорошим предложенный американской стороной мирный план по украинскому урегулированию. Однако он добавил, что ситуация "остается сложной".