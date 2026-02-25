Форма поиска по сайту

25 февраля, 19:41

В России предложили создать каталог региональных архитектурных образов и орнаментов

Фото: 123RF.com/izubkov

В России могут сформировать единый каталог характерных образов и орнаментов российских регионов. С соответствующей инициативой выступила на заседании коллегии Экспертного совета в Национальном центре "Россия" главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, сообщается на сайте правительства Московской области.

По словам Кузьминой, каталог будет помогать застройщикам во время формирования проектной документации. К его разработке будут привлечены профессиональные архитекторы из различных регионов РФ.

Помимо этого, главный архитектор Подмосковья считает, что нужно сформировать профильные рабочие группы для внедрения элементов национальной идентичности в строительство жилья и использования бюджетных объектов как пилотных примеров "российского стиля".

Это предложение поддержал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, который назвал такие каталоги бесценными методическими рекомендациями для строительства. Он также указал, что подобные материалы нужно сформировать и по другим направлениям.

В свою очередь, глава департамента комплексного развития территорий (КРТ) Минстроя России Мария Синичич отметила, что визуальный код должен быть внедрен в градостроительные процессы. Она назвала КРТ идеальным инструментом, который позволит на первоначальном этапе проекта закладывать ценности и смыслы.

В связи с этим Синичич предложила организовывать конкурсы для привлечения профессионального сообщества там, где нет стандартизированных решений.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что световой облик Москвы стал частью ее культурного кода. 90% жителей столицы довольны текущим состоянием городской подсветки. Отмечается, что освещение города прямо влияет на его восприятие и атмосферу.

У жителей Москвы архитектурная подсветка зданий, мостов и площадей вызывает в большей степени положительные эмоции. Они отмечают ее современность, технологичность, оригинальность и разнообразие. Опрошенные также назвали ее превосходной, яркой и красочной.

