Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Фото: ВДНХ

Портал "Узнай Москву" опубликовал рейтинг достопримечательностей, которые наиболее популярны среди пользователей онлайн-гида. Соответствующие данные можно найти на сайте проекта.

В десятку топа попали Красная площадь, ВДНХ, Нескучный сад, музей-заповедник "Царицыно", улицы Арбат, Тверская, Пречистенка, Мясницкая, Остоженка и Столешников переулок.

"Число активных пользователей портала превышает 155 тысяч. Чаще всего они посещают разделы "Здания", "Места" и "Личности". Там размещена информация об архитектурных ансамблях, достопримечательностях и известных москвичах", – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках проекта "Узнай Москву" представлены описания и фотографии 2,2 тысячи исторических зданий, 353 музеев и 690 памятников. Кроме того, на сайте москвичам и гостям города подскажут больше 260 готовых вариантов прогулок по разным районам столицы.

Найти желаемый объект можно, составив запрос по категории, популярности, району, новизне или типу контента.

Один из самых популярных пеших маршрутов "Покажи Москву" проходит через Сретенский монастырь, дом генерал-губернатора, Саввинское подворье, Никольский греческий монастырь, Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова, ГУМ, Большой театр и другие исторические достопримечательности. Длина пути достигает 6 километров.



Кроме того, на портале можно найти маршруты, приуроченные к значимым датам или событиям. Так, по случаю Всемирного дня велосипеда предлагается прокатиться по Крымской, Пушкинской, Андреевской набережным, посетить парк искусств "Музеон", Парк Горького, Нескучный сад, парк Победы и Воробьевы горы. Весь маршрут составляет 16 километров.

Поклонники Александра Островского могут обратить внимание на пешую экскурсию, посвященную 200-летию со дня рождения драматурга. Она начинается в Замоскворечье, где он прожил более 17 лет, и проходит через Дом-музей Островского, Первую московскую мужскую гимназию, усадьбу Голицыных и здание Российского государственного академического молодежного театра.

Ранее сообщалось, что медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет на Крымской набережной в "Музеоне" с 1 по 9 июля. Его организует телеканал Москва 24.

Мероприятия фестиваля пройдут в павильоне около Сухого фонтана. Гости смогут расположиться внутри или на территории около павильона на лежаках и пледах.

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