Медиафестиваль "Твоя Москва" проведет 12 тематических сессий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Медиафестиваль "Твоя Москва", который пройдет в столичном парке "Музеон" с 16 по 31 июля, проведет 12 тематических сессий. Об этом сообщает пресс-служба АО "Москва Медиа".

"Программа медиафестиваля будет включать в себя 12 тематических сессий по следующим направлениям: экология, наука, дизайн, культура, медиа", – говорится в сообщении.

"В формате лекций, мастер-классов, public talk расскажут и обсудят с аудиторией, как расширить и укрепить личностное и профессиональное развитие в новых экономических условиях. Поговорят о возможностях роста, актуальных трендах и их перспективах", – отметили в пресс-службе.

Более подробную информацию о программе фестиваля можно узнать на сайте tvm.m24.ru.

Кроме того, в рамках медиафестиваля с 1 по 22 июля проходит творческий конкурс. В этом году его тема – "Твоя Москва – время новых". Участникам нужно прислать не более двух фоторабот, отражающих эволюцию Москвы за последние 10 лет. Условия конкурса можно узнать на сайте проекта.

В 2021 году в рамках фестиваля напротив главного здания МГУ имени Ломоносова установили интерактивный куб высотой с трехэтажный дом. На его гранях транслировали видеоработы современных художников, а также различные лекции и концерты. Внутри сооружение представляло собой пространство с зоной для спикеров и гостей, способное трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку.

