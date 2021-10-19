Медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет напротив МГУ

Фото: tvm.m24.ru

С 22 по 24 октября напротив главного здания МГУ имени Ломоносова установят огромный интерактивный куб в рамках медиафестиваля "Твоя Москва", посвященного десятилетию телеканала Москва 24. На гранях куба высотой с трехэтажный дом будут транслировать видеоработы современных художников, а также различные лекции и концерты.

Внутри сооружение будет представлять из себя пространство с зоной для спикеров и гостей, способное трансформироваться из телевизионной студии в концертную площадку. В первые дни арт-объект будет работать в качестве лектория, посетителям которого урбанисты, архитекторы и другие специалисты расскажут о том, как меняется столица. В числе других тем – культура, современные медиа, биохакинг и экологичный образ жизни. А 24 октября там пройдут выступления известных артистов, в том числе Клавы Коки, Niletto и Полины Гагариной.

На время фестиваля там установят специальные боксы для сдачи вторсырья, а также ненужных вещей, которые отправят на благотворительность или переработку в зависимости от их состояния.

Количество мест внутри куба ограничено, поэтому заранее необходимо зарегистрироваться, однако все мероприятия при этом будут транслироваться на его гранях.

Ранее стало известно, что с 25 по 31 октября в Москве пройдет Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция – детям", в рамках которого покажут лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков режиссерами в регионах России. В текущем году на конкурс прислали 83 заявки от региональных театров. С помощью голосования были отобраны семь участников из Альметьевска, Красноярска, Озерска, Санкт-Петербурга, Твери и Улан-Удэ.

