ВШЭ проведет тестирование на функциональную грамотность для всех желающих

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 22 по 25 октября Высшая школа экономики проведет для желающих всех возрастов бесплатное тестирование на функциональную грамотность в рамках чемпионата сочинений "Своими словами". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Сегодня под текстами понимаются не только словесные форматы, но и невербальные: знаки и изображения, видео, даже поведение человека. Их тоже нужно уметь читать, распознавать заложенную в них достоверную и недостоверную информацию... <...> Именно эти умения и навыки проверяет мультимедийный тест на функциональную грамотность", – объяснил доцент НИУ ВШЭ Михаил Павловец.
Зарегистрироваться в качестве участника теста можно на сайте чемпионата "Своими словами". Уточняется, что ученики 8–11-х классов, которые успешно справятся со всеми заданиями, смогут продолжить участие в конкурсе сочинений. Это позволит получить дополнительные баллы и другие преимущества при поступлении в 18 вузов – партнеров чемпионата.
Как отметили в пресс-службе, "Своими словами" пройдет уже во второй раз: в прошлом году в нем приняли участие свыше 10 тысяч человек, в том числе и из других стран.
Ранее стали известно, что российская сборная заняла первое место на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills-2021, итоги которого подвели в Австрии. Команда завоевала 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям, а также шесть серебряных, восемь бронзовых наград и пять медальонов за профессионализм.
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