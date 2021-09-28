Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

28 сентября стартовало всенародное голосование за участников конкурса "Учитель года России – 2021". Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

Проголосовать за кандидата может любой желающий. В рамках конкурса был запущен специальный чат-бот для голосования. Виртуальный помощник появился в официальном сообществе Минпросвещения в мессенджере Viber.

Имя победителя будет озвучено 3 октября во время торжественной церемонии закрытия второго тура конкурса. Также его объявят 10 октября в Государственном кремлевском дворце в рамках праздничного концерта, посвященному Дню учителя.

Выигравший получит главный приз – Большого хрустального пеликана – и станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству РФ провести конкурс "Учитель года России" в 2022 году в формате телевизионного шоу, а также предусмотреть его финансирование.