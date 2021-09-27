Путин поручил подумать над совершенствованием системы оплаты труда педагогов

20:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил главе Минпросвещения и губернаторам до 1 декабря представить предложения по вопросу оплаты труда педагогов с учетом введения национальной системы учительского роста. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста", – говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 25 августа.
Как уточняется, поручение главы РФ адресовано Минпросвещения РФ и региональным властям.
Также российский лидер поручил кабмину начать работу по комплексному изменению и улучшению системы преподавания истории на уровне общего образования. Это следует из перечня поручений Путина по итогам встречи со школьниками 1 сентября во Всероссийском детском центре "Океан".
Ранее глава РФ назвал социальным приоритетом уровень доходов российских учителей. По его словам, эту проблему необходимо решать системно, а не единоразовыми выплатами.
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