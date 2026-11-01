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01 ноября, 15:06

Туризм

Визовый режим для россиян начал действовать в Черногории

Фото: depositphotos/ollirg06

Для российских туристов введен визовый режим при поездках в Черногорию. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Консульский сбор за оформление визы составляет 35 евро, при подаче документов через VFS Global дополнительно оплачиваются услуги визового центра. Прием документов организован в восьми городах России.

Однако оформлять черногорскую визу потребуется не всем путешественникам. Въехать в страну можно при наличии действующей шенгенской визы, а также виз США, Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Японии или Новой Зеландии. Подойдут и виды на жительство этих стран или государств Шенгенской зоны.

Срок пребывания по таким документам составляет до 30 дней, но не дольше срока их действия, уточнили в АТОР.

Туристы, которые въехали в Черногорию до полуночи 31 октября, могут остаться на разрешенные 30 дней с даты въезда. Срочно покидать страну или получать визу из-за изменения правил им не нужно.

Ранее посол России в республике Александр Лукашик заявил, что Черногория планирует присоединиться к Евросоюзу в 2028 году. По словам дипломата, решение Подгорицы отражает курс на сокращение связей с Москвой, которые уже приблизились к нулевому уровню.

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