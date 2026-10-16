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16 октября, 19:46

Политика

ЕС не достиг согласия по запрету туристических виз для россиян

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз не смог достичь согласия по поводу полного запрета туристических виз гражданам России. Действующие правила остаются без изменений, заявил руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

"Сейчас речь идет об обсуждении, а не о принятом решении. Правила для туристов не изменились. Если страны ЕС договорятся о визах с ограниченной территориальной действительностью, это может осложнить поездки по нескольким странам Шенгенской зоны", – отметил он.

Абасов также обратил внимание на слова президента Литвы Гитанаса Науседа о том, что сторонникам полного запрета виз для россиян пока не достает голосов для принятия решения. Однако Литва и Дания планируют снова поднять этот вопрос на обсуждение.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия разрабатывает план, подразумевающий ужесточение выдачи шенгенских виз гражданам России с января 2027 года. Таким образом, Брюссель хочет ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что идеи Евросоюза показывают "гуманитарный подход" европейцев во всей красе. По его словам, инициативу продвигают "северные страны и так называемые прифронтовики – страны Балтии".

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