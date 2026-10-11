Еврокомиссия готовит ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам с января 2027 года

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Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает план, который с января 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает Politico.

По данным СМИ, в Брюсселе намерены ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы. По информации источника, среди целей – не пустить на территорию ЕС 650 тысяч ветеранов СВО.

Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. По заявлению этих стран, российские туристы якобы могут представлять гибридную угрозу для европейского военно-промышленного комплекса, который выпускает вооружение для Украины.

В чем именно будут состоять новые ограничения, пока не раскрывается.

Однако выработка визовой политики не входит в полномочия Еврокомиссии: ее определяют сами страны – члены союза. ЕК вправе только предложить рекомендации по изменению порядка выдачи виз. Для всего блока они станут обязательными лишь после утверждения всеми государствами ЕС в Совете ЕС на уровне министров внутренних дел.

Для граждан РФ визовый сбор за шенгенскую визу в Испанию ранее вырос до 8 840 рублей. Дополнительно заявители вносят сервисный сбор визового центра – 1 444 рубля. Также, по мнению экспертов, объем выдачи шенгенских виз российским туристам в следующем году может сократиться.

