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29 сентября, 15:14

Туризм

Сбор за шенгенскую визу в Испанию вырос до 8,8 тыс рублей

Фото: depositphotos/Alexandre17

Визовый сбор за шенгенскую визу в Испанию для граждан России увеличился до 8 840 рублей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.

По информации АТОР, рост составил примерно 1 500 рублей и обусловлен изменением курса евро к рублю. Дополнительно заявители оплачивают сервисный сбор визового центра – 1 444 рубля.

Запись на подачу документов в Москве на первую половину октября должна открыться в ближайшее время. Подать заявление можно не ранее чем за полгода до поездки и не позднее чем за 15 рабочих дней до выезда.

Из-за увеличения числа заявлений срок рассмотрения документов в Генеральном консульстве Испании может составить 45 дней и более. По данным туроператоров, испанский шенген выдают обычно за 4–5 недель, поэтому получить визу до Нового года вполне реально.

Ранее в МИД РФ напомнили, что с 1 октября россияне смогут въезжать в Швецию и находиться на ее территории только по 10-летним загранпаспортам с электронным носителем. При этом с 1 октября по 31 декабря включительно можно въехать в страну и выехать из нее по 5-летним паспортам. Однако это будет актуально только при наличии действующей визы, выданной Швецией, другим государством Евросоюза или страной Шенгенской зоны ранее 1 октября, либо действующего вида на жительство, оформленного до этой даты.

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