В МИД РФ напомнили о новых правилах въезда россиян в Швецию

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С 1 октября россияне смогут въезжать в Швецию и находиться на ее территории только по 10-летним загранпаспортам с электронным носителем, напомнил консульский департамент МИД России в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что в переходный период – с 1 октября по 31 декабря включительно – въезд и выезд по 5-летним паспортам сохранится. Однако это будет актуально только при наличии действующей визы, выданной Швецией, другим государством Евросоюза или страной Шенгенской зоны ранее 1 октября, либо действующего вида на жительство, оформленного до этой даты.

В ведомстве отметили, что из-за отказа европейских недружественных государств признавать российские 5-летние небиометрические паспорта гражданам следует регулярно следить за паспортным режимом этих стран и своевременно оформлять биометрические документы.

Посольство России в Стокгольме ранее назвало решение Швеции о новых правилах очередным искусственным барьером для российских граждан и пообещало содействовать соотечественникам в решении возникающих вопросов.

С 1 октября к Швеции присоединятся Бельгия, Нидерланды и Люксембург. После вступления изменений в силу российские небиометрические паспорта перестанут признавать уже 15 европейских стран – 14 государств Евросоюза и Исландия.