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04 июня, 10:04

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Politico: 11 стран Европы призвали ЕС ужесточить визовый режим для россиян с приходом лета

11 стран Европы призвали ЕС ужесточить визовый режим для россиян с приходом лета

Фото: depositphotos/master2

Одиннадцать европейских стран обратились к руководству Евросоюза с требованием ужесточить визовую политику в отношении граждан России перед началом летних отпусков. Об этом пишет газета Politico.

Письмо подписали министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии. Послание адресовано главе евродипломатии Кайе Каллас и еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру.

"(Обращение аргументировано. – Прим. ред.) тем, что россияне не должны загорать на европейских пляжах", – говорится в публикации.

Примечательно, что в списке подписантов нет представителей стран, особенно популярных у пляжных туристов – Испании, Греции, Италии и Франции.

Как уточняет Politico, два дипломата сообщили, что инициаторы намерены поднять этот вопрос на полях заседания Совета безопасности ООН, чтобы оценить, достаточно ли у них поддержки для дальнейшего продвижения.

Ранее ЕК выпустила рекомендацию, запрещающую выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане РФ должны подавать заявления на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение – только для близких родственников жителей стран Шенгена и работников транспорта.

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