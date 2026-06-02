Выдача шенгенских мультивиз гражданам РФ сократилась на 21%

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Страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тысяч мультивиз, что на 21,5% меньше показателя за 2004 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Еврокомиссии.

В прошлом году общая доля отказов россиянам в шенгенских визах снизилась до уровня 6,3%. При этом Россия наряду с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран – лидеров по количеству поданных заявлений. Например, от россиян число заявок составило 679 тысяч, получили визы – около 630 тысяч.

Всего же в прошлом году странами Шенгенской зоны было выдано более 10 миллионов виз. Это на 3% больше, чем в 2024 году. Реже с отказами стали сталкиваться, помимо россиян, алжирцы и эфиопы.

Между тем Еврокомиссия в ноябре 2025 года выпустила рекомендацию, запрещающую выдачу новых мультивиз виз россиянам. Теперь граждане РФ должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда намерены посетить страны Евросоюза. На мультивизы могут претендовать только близкие родственники жителей этих стран, а также работники транспорта.

Наибольшее количество таких виз в прошлом году выдали Италия (80,7 тысячи), Греция (24,5 тысячи), Франция (21,9 тысячи) и Болгария (13,9 тысячи).

При этом наибольшее количество виз всех типов выдали главные туристические страны ЕС – Италия, Франция, Испания и Греция. За исключением последней, все эти страны второй год подряд принимают больше положительных решений по заявкам россиян.

Отказы в визе чаще всего выдавали консульства Мальты, Эстонии, а также Румынии. Высокие показатели отказов также у Чехии, Австрии и Португалии. Однако россияне редко подавали документы в консульства этих стран.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее сообщал, что РФ не намерена зеркально отвечать на ужесточение ЕС шенгенских правил для российских граждан. По его словам, в стране не планируют закрывать границы для европейцев или вводить ограничения на их въезд. Грушко подчеркнул важность сохранения туризма, деловых и гуманитарных связей.