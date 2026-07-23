Лавров и Рубио начали переговоры в Маниле

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио приступили к переговорам в столице Филиппин. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча стартовала в 11:54 по местному времени (06:54 по Москве. – Прим. ред.). Она проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

В свою очередь, дипломатический источник РИА Новости рассказал, что стартовавший контакт организовала американская сторона. По его уточнению, Штаты выступили в роли принимающей стороны.

Перед началом встречи в переговорную комнату пустили 2 группы журналистов – по 10 человек с каждой стороны. Представителям СМИ разрешили снять первые кадры, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом.

Однако американские журналисты начали выкрикивать вопросы, несмотря на запрет. В частности, одна из корреспонденток спросила Рубио, намерен ли он выяснять у Лаврова, помогает ли Россия Ирану в наведении целей, но госсекретарь США ответа не дал.

Через 10–15 секунд журналистов попросили покинуть комнату, после чего политики приступили к переговорам.

Лавров подтвердил согласование контактов с американским коллегой накануне, 22 июля. Тогда дипломат выразил уверенность, что переговоры будут полезны для обсуждения позиции США по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем он запланировал спросить у Рубио о комментариях президента США Дональда Трампа по итогам Анкориджа.

Позднее и сам госсекретарь США прокомментировал встречу, заявив, что Москва и Вашингтон как крупнейшие ядерные державы обязаны поддерживать диалог, несмотря на разногласия.

Нынешние переговоры стали пятой очной встречей Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация Трампа. Помимо личных контактов, дипломаты провели 11 телефонных разговоров.

Во время первого телефонного разговора 15 февраля 2025-го стороны договорились поддерживать канал коммуникации для решения проблем в российско-американских отношениях и проводить регулярные контакты. Тогда же обсуждались задачи по созданию условий для нормального функционирования дипломатических миссий.