Один человек погиб в результате атаки на Крым

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Один человек погиб в результате ночной атаки на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в MAX.

Ранения получили еще четыре мирных жителя, двое из которых дети.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", – написал Аксенов.

Он также заверил, что правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку.

В ночь на 23 июля прилеты украинских беспилотников фиксировали еще в нескольких российских субъектах. В частности, в Ульяновской области целью стал объект топливно-энергетического комплекса. Удар спровоцировал пожар, тушение которого продолжается в настоящий момент.

В то же время в Воронежской области обстрелам подверглась гражданская инфраструктура. Губернатор региона Александр Гусев уточнял, что силы ПВО отражали атаку на протяжении всей ночи. Он также сообщил о пострадавших.