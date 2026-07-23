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23 июля, 11:01

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South China Morning Post: ожившая перед кремацией китаянка стала известной художницей

Ожившая перед кремацией китаянка стала известной художницей

Фото: scmp.com

Чэнь Цуй Цзюй из провинции Гуйчжоу, которую в 1995 году ошибочно признали мертвой и готовили к кремации, ожила и стала знаменитой художницей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В 18 лет она переехала из деревни в город Дунгуань провинции Гуандун и устроилась на завод. Работа была изнурительной, денег не хватало даже на еду. Однажды у женщины поднялась высокая температура. Она шла вдоль реки и потеряла сознание.

Через несколько дней ее нашел на берегу лодочник. Цзюй была покрыта грязью и не подавала признаков жизни. Мужчина не стал проверять ее состояние и сразу вызвал ближайшее похоронное бюро.

Когда сотрудники бюро готовили девушку к кремации, один из них заметил, что она пошевелила ногой. Он немедленно обратился в полицию, Цзюй отвезли в больницу.

Врачи диагностировали у нее сильное истощение, обезвоживание и полиорганную недостаточность. Девушка провела в реанимации три месяца и полностью поправилась.

После ее спасения жители Китая стали массово отправлять Цзюй письма со словами поддержки. Известный художник Чэнь Чжун Лянь узнал, что девушка увлекается рисованием, и пригласил ее учиться. Он поддерживал Цзюй долгие годы и помог развить талант.

В 1999 году Цзюй получила первую награду в области живописи, ее работы признали в художественном сообществе. С тех пор она завоевала еще множество премий.

Сейчас художнице 49 лет. Недавно по ее истории в Китае поставили оперу.

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