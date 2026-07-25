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25 июля, 22:37

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El Universal: в Мексике начали расследование из-за ужина FIFA в замке Чапультепек

В Мексике начали расследование из-за ужина FIFA в замке Чапультепек

Фото: depositphotos/kmiragaya​

В Мексике начато расследование в связи с проведением торжественного ужина FIFA в замке Чапультепек. Об этом сообщила газета El Universal.

По данным издания, Национальный институт антропологии и истории (INAH) отказался предоставить копию платежного документа на сумму более 1,3 миллиона песо (около 5,8 миллионов рублей), перечисленных FIFA за использование замка. В институте заявили, что сведения ограничили из-за ведущегося уголовного расследования и их публикация может повлиять на его ход.

Проверка началась после того, как 23 июня сотрудники INAH обратились в прокуратуру. Они заявили, что разрешение на проведение приема в историческом комплексе нарушило Конституцию Мексики, закон о национальном имуществе и законодательство об охране исторических памятников.

Ужин прошел 10 июня в преддверии открытия чемпионата мира по футболу, который принимали Мексика, США и Канада. На мероприятии присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум посетила прием и выступила с приветственной речью.

До этого в INAH заявляли, что FIFA оплатила аренду замка, а мероприятие прошло в соответствии с законодательством и с необходимыми мерами по сохранению исторического памятника. Министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Икаса также утверждала, что аренда замка не нарушала закон, а жалоба сотрудников института не имеет правовых оснований.

Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, победителем стала Испания, обыгравшая Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте.

Ранее Международная федерация футбола сообщила, что не обнаружила договорных матчей на чемпионате мира 2026 года. К такому выводу пришла группа по мониторингу честности, проанализировав все 104 встречи турнира и возможные случаи манипулирования со ставками.

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