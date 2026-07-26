8 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го км МКАД

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Дорожно-транспортное происшествие с участием 8 машин произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение по внутренней стороне МКАД затруднено: проезд возможен только по трем полосам из шести. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, погибли в ДТП в Костромской области. Авария произошла на трассе Р-243 "Кострома – Шарья – Киров – Пермь" у деревни Дудино.

Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру. В результате столкновения водитель легковушки и четыре пассажира погибли на месте.