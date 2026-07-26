Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 11:12

Происшествия

8 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го км МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Дорожно-транспортное происшествие с участием 8 машин произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП движение по внутренней стороне МКАД затруднено: проезд возможен только по трем полосам из шести. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, погибли в ДТП в Костромской области. Авария произошла на трассе Р-243 "Кострома – Шарья – Киров – Пермь" у деревни Дудино.

Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру. В результате столкновения водитель легковушки и четыре пассажира погибли на месте.

Два человека погибли в ДТП на Мичуринском проспекте

Читайте также


происшествияДТПгород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика