26 июля, 11:12Происшествия
8 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го км МКАД
Фото: depositphotos/svedoliver
Дорожно-транспортное происшествие с участием 8 машин произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение по внутренней стороне МКАД затруднено: проезд возможен только по трем полосам из шести. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, погибли в ДТП в Костромской области. Авария произошла на трассе Р-243 "Кострома – Шарья – Киров – Пермь" у деревни Дудино.
Предварительно, водитель автомобиля "Нива" выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру. В результате столкновения водитель легковушки и четыре пассажира погибли на месте.
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