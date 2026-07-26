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26 июля, 18:55

Политика

В Кремле указали на сохранение каналов диалога с переговорщиками США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о возможностях появления новых формул для урегулирования конфликта.

Ранее помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США хотят решить вопрос по Украине. Однако, по его словам, евронацисты делают все, чтобы мирного урегулирования не было.

До этого президент США Дональд Трамп сообщал, что Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что после заключения сделки украинской стороне не нужно будет беспокоиться о механизмах сдерживания, в том числе о риске повторной атаки со стороны России.

Вместе с тем в МИД РФ отмечали, что готовы рассмотреть любые реальные предложения США по урегулированию украинского кризиса. В ведомстве указали, что стратегические цели Москвы уже определены, а задачи поставлены.

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