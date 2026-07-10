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Соединенные Штаты хотят решить вопрос по Украине, однако евронацисты делают все, чтобы мирного урегулирования не было. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"(Президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп и Штаты – они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться", – приводит слова Патрушева "Вести".

При этом ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. По его словам, после заключения всеобъемлющей мирной сделки украинской стороне не нужно будет беспокоиться о собственных механизмах сдерживания.

Глава Белого дома также добавил, что основная нагрузка по мониторингу за соблюдением условий мира ляжет на европейские страны.