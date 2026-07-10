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10 июля, 22:52

Политика

Патрушев заявил, что США хотят мира на Украине

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Соединенные Штаты хотят решить вопрос по Украине, однако евронацисты делают все, чтобы мирного урегулирования не было. Об этом заявил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"(Президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп и Штаты – они действительно хотят решить вопрос и хотят договориться. Евронацисты в Европе никоим образом не хотят договориться", – приводит слова Патрушева "Вести".

При этом ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. По его словам, после заключения всеобъемлющей мирной сделки украинской стороне не нужно будет беспокоиться о собственных механизмах сдерживания.

Глава Белого дома также добавил, что основная нагрузка по мониторингу за соблюдением условий мира ляжет на европейские страны.

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