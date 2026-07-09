Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 19:53

Политика

Песков допустил продление СВО и увеличение буферной зоны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил продление СВО и увеличение буферной зоны на границе с Украиной.

По его словам, дальнейшая эскалация конфликта может продлить спецоперацию, так как удары по российской инфраструктуре не приближают мир, а усиливают необходимость защитных мер.

Представитель Кремля подчеркнул, что чем больше ударов ВСУ будет наносить по российской территории, тем шире придется делать буферную зону.

Заявление Пескова прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее заявил, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование конфликта.

При этом он также добавил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. Однако основная нагрузка по мониторингу за соблюдением условий мира ляжет на европейские страны.

Читайте также


властьполитика

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика