Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил продление СВО и увеличение буферной зоны на границе с Украиной.

По его словам, дальнейшая эскалация конфликта может продлить спецоперацию, так как удары по российской инфраструктуре не приближают мир, а усиливают необходимость защитных мер.

Представитель Кремля подчеркнул, что чем больше ударов ВСУ будет наносить по российской территории, тем шире придется делать буферную зону.

Заявление Пескова прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа. Американский лидер ранее заявил, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование конфликта.

При этом он также добавил, что Соединенные Штаты готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной, если это станет частью соглашения о гарантиях безопасности. Однако основная нагрузка по мониторингу за соблюдением условий мира ляжет на европейские страны.