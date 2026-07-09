Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 21:39

Шоу-бизнес

В ОНК заявили, что Шурыгина хочет посетить храм

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/diana_s_life2

Блогер Диана Шурыгина (Шлянина), обвиняемая в производстве и распространении порнографии, заявила о желании посетить храм в СИЗО № 6 "Печатники", где она содержится. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.

По его словам, наблюдатели посетили Шурыгину в изоляторе. У девушки нет жалоб на условия содержания.

"При этом она высказала ряд пожеланий, в частности, она хочет посетить храм, имеющийся на территории СИЗО, и получить определенные книги, например Н. В. Гоголя", – сказал Высотский.

Он также уточнил, что сейчас Шурыгина находится в карантинной камере, где, кроме нее, содержатся 13 человек. В соответствии с требованиями законодательства она содержится с ранее не судимыми людьми.

"После прохождения карантина все пожелания Шурыгиной будут удовлетворены", – заключил Высотский.

16 июня стало известно об обысках у Шурыгиной в рамках уголовного дела о производстве и распространении порнографии. По версии следствия, поводом для преследования могли послужить интимные видеозаписи, которые попали в закрытые телеграм-каналы. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы.

Позже Шурыгина была заключена под стражу по решению суда. Мера пресечения была изменена на содержание в СИЗО из-за допущенных нарушений условий домашнего ареста.

Читайте также


судышоу-бизнес

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика