В ОНК заявили, что Шурыгина хочет посетить храм

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Блогер Диана Шурыгина (Шлянина), обвиняемая в производстве и распространении порнографии, заявила о желании посетить храм в СИЗО № 6 "Печатники", где она содержится. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.

По его словам, наблюдатели посетили Шурыгину в изоляторе. У девушки нет жалоб на условия содержания.

"При этом она высказала ряд пожеланий, в частности, она хочет посетить храм, имеющийся на территории СИЗО, и получить определенные книги, например Н. В. Гоголя", – сказал Высотский.

Он также уточнил, что сейчас Шурыгина находится в карантинной камере, где, кроме нее, содержатся 13 человек. В соответствии с требованиями законодательства она содержится с ранее не судимыми людьми.

"После прохождения карантина все пожелания Шурыгиной будут удовлетворены", – заключил Высотский.

16 июня стало известно об обысках у Шурыгиной в рамках уголовного дела о производстве и распространении порнографии. По версии следствия, поводом для преследования могли послужить интимные видеозаписи, которые попали в закрытые телеграм-каналы. Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы.

Позже Шурыгина была заключена под стражу по решению суда. Мера пресечения была изменена на содержание в СИЗО из-за допущенных нарушений условий домашнего ареста.