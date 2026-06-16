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16 июня, 11:39

Шоу-бизнес

Обыск прошел у блогера Шурыгиной по делу о порнографии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/diana_s_life2

Обыск прошел у блогера Дианы Шляниной (до замужества – Шурыгиной. – Прим. ред.) в рамках возбужденного против нее дела о производстве и распространении порнографии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что девушка обвиняется по уголовной статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

"Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств, поэтому решение принимал следователь или дознаватель с уведомлением судьи", – говорится в публикации.

Как пишут СМИ, поводом для возбуждения дела могли стать интимные видео, которые год назад распространились в закрытых телеграм-каналах. О том, что Шурыгина подверглась уголовному преследованию, бывшему возлюбленному девушки – криптоинвестору Святославу Гусеву – рассказали подруга блогера и ее бывший тренер с Бали. Сам Гусев считает, что речь идет именно о тех видеороликах. Шурыгина и ее мать ситуацию пока не прокомментировали.

Шурыгина получила скандальную известность в 2017 году после участия в ток-шоу "Пусть говорят": девушка посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал Сергей Семенов. Суд приговорил молодого человека к восьми годам колонии, однако зрители и пользователи соцсетей встали на его сторону, не поверив рассказу Шурыгиной. На этом фоне образ девушки и многие ее цитаты, такие как, например, "на донышке", стали мемами.

Позднее Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. В 2019 году они развелись, и блогер завела отношения с Гусевым. Последний также обвинял Шурыгину в краже вещей, сейфа с деньгами и драгоценностями примерно на 2 миллиона рублей.

В мае 2024 года сообщалось, что Шурыгину и Гусева задержали в Москве. Причиной стала жалоба от соседей за шум из квартиры, где те находились. Позднее блогер вышла на связь и заявила, что с ней все в порядке. Она опровергла информацию о задержании и сказала, что сама вызвала полицию для собственной безопасности.

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