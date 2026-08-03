Фигуристка Костылева рассказала о финансовой поддержке от Плющенко и Рудковской

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева рассказала, что ее тренер Евгений Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская оказывают ей материальную поддержку, сообщает РИА Новости.

14-летняя фигуристка вошла в состав российской делегации на этап международного юниорского Гран-при, который пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа. Спортсменка заявила, что тренер, скорее всего, поедет на соревнования вместе с ней.

Она добавила, что у них с Плющенко и Рудковской очень хорошие отношения. Фигуристка отметила, что они всегда поддерживают ее.

В ноябре прошлого года Плющенко обратился к детскому омбудсмену с жалобой на мать Костылевой. Он обвинил ее в жестоком обращении с ребенком. В жалобе утверждалось, что женщина регулярно оскорбляла тренерский состав, других фигуристов и их родителей.

Тогда же Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мать 14-летней фигуристки ударила кулаком в живот ребенка и силой сняла с девочки коньки. Разрешение на публикацию дал отец девочки, являющийся законным представителем. Она добавила, что это не единственная подобная запись.

