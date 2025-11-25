Юристы рассмотрят жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Юристы разбираются в ситуации с жалобой тренера Евгения Плющенко на мать фигуристки Елены Костылевой. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее Плющенко написал в своем телеграм-канале, что направил на имя детского омбудсмена жалобу на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Он утверждает, что женщина регулярно оскорбляла тренеров, других спортсменов и их родителей.

По словам Плющенко, у него есть видеозаписи, подтверждающие случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери. При этом подчеркивается, что женщина уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Помимо этого, тренер пожаловался, что Костылева снимала детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил ее в клевете.

"Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации совместно с профильными ведомствами. Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле", – прокомментировала ситуацию Львова-Белова.

