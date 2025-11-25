Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:52

Спорт

Юристы рассмотрят жалобу Плющенко на мать фигуристки Костылевой

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Юристы разбираются в ситуации с жалобой тренера Евгения Плющенко на мать фигуристки Елены Костылевой. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее Плющенко написал в своем телеграм-канале, что направил на имя детского омбудсмена жалобу на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Он утверждает, что женщина регулярно оскорбляла тренеров, других спортсменов и их родителей.

По словам Плющенко, у него есть видеозаписи, подтверждающие случаи насилия в отношении фигуристки со стороны ее матери. При этом подчеркивается, что женщина уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Помимо этого, тренер пожаловался, что Костылева снимала детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил ее в клевете.

"Работаем по поступившему обращению. Юристы выехали, чтобы детально разобраться в ситуации совместно с профильными ведомствами. Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле", – прокомментировала ситуацию Львова-Белова.

Ранее академия "Ангелы Плющенко" через суд добилась взыскания 1,8 миллиона рублей с фигуристки Арины Парсеговой. Журналисты рассказали, что сначала спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Плющенко. Позднее она покинула академию и вернулась к Тутберидзе. Таким образом девушка нарушила условия договора.

Евгений Плющенко написал жалобу на мать одной из своих подопечных

Читайте также


спорт

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика