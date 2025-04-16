Фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Ученица спортивной академии фигуриста, заслуженного мастера спорта России и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, 16-летняя Вероника Жилина, рассказала о домогательствах со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, пишет "Матч ТВ".

По ее словам, во время сборов в Кисловодске Розанов приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать ей массаж. Похожая ситуация происходила в зале, после того как все спортсмены и тренеры покинули помещение.



"Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере", – заявила Жилина.

Ранее мама фигуристки Людмила Алферова написала в телеграм-канале, что Розанов домогался до дочери, когда ей было 11 лет. Сам Розанов, по данным телеканала, не стал комментировать ситуацию.

В 2020–2021 годах Розанов работал в академии Евгения Плющенко, а также в группе Этери Тутберидзе.

Ранее на Урале подозреваемого в домогательствах священника отстранили от должности. По данным СМИ, мужчина преградил путь девушке к подъезду, а затем повалил ее на землю и начал домогаться. В региональном Следственном комитете воздержались от комментариев.