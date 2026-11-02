Аэропорт Жуковский вернулся к штатному режиму работы

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Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский (Раменское). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Домодедово также изменили порядок обслуживания рейсов. Теперь воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее оба аэропорта полностью прекратили прием и отправку воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Во Внуково тем временем также сохраняется особый режим работы. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.