В Домодедово и Жуковском вновь ограничили прием и выпуск самолетов

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В аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Это уже второй раз за ночь 2 ноября, когда в этих авиагаванях вводят ограничения на обслуживание рейсов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, во Внуково действует особый режим работы. Аэропорт принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

Такой порядок связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.