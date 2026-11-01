Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области с 21:00 из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Такой уровень сигнализирует о потенциальной опасности погодных условий. Предупреждение, как ожидается, снимут в 10:00 понедельника, 2 ноября.

Ранее сообщалось, что в столице с 21:00 1 ноября до 10:00 2 ноября местами ожидается туман с видимостью 100–500 метров. В неблагоприятных условиях водителям рекомендуют "значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств".

В ведомстве просят жителей Москвы не терять бдительности и заботиться о близких. За помощью можно обратиться по номерам 101 или 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.

