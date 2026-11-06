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06 ноября, 15:50

Экономика

ЦБ определил перечень доступных неквалифицированным инвесторам криптовалют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк определил перечень криптовалют, которые могут быть доступны для неквалифицированных инвесторов. В него вошли биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и "Ю Эс Ди Тезер" (USD Tether), сообщается на сайте регулятора.

Указание Банка России вступит в силу 17 ноября. С этого момента биржи получат право допускать эти активы к публичному обращению.

Покупать криптовалюты неквалифицированные инвесторы смогут через брокера, управляющего или криптообменник – как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на покупку через одного посредника – не более 300 тысяч рублей в год. Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений.

Перед сделкой инвестору с любым статусом нужно пройти тестирование и изучить риски вложений в криптовалюту.

В перечень попали только самые ликвидные активы, критерии которых прописаны в законе. При отборе учитывались рыночная капитализация, среднедневной объем торгов и история ценообразования на зарубежных площадках – она должна составлять не менее 5 лет. Такой подход призван снизить риски неквалифицированных инвесторов при вложениях в криптоактивы.

Ранее Владимир Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке, а для добросовестных участников – упростить процедуру финансового мониторинга. Президент подчеркнул, что это важнейшая работа для обеспечения интересов государства.

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