76-летняя звезда "Друзей" Морган Фэйрчайлд завела аккаунт на OnlyFans

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Американская актриса Морган Фэйрчайлд, которой в феврале 2027 года исполнится 77 лет, завела аккаунт на OnlyFans. Об этом сообщает издание People.

Актриса десятилетиями снималась в сериалах, в том числе в культовом шоу "Друзья", где исполнила роль мамы Чендлера. Теперь она ищет другие способы общения с аудиторией.

Фэйрчайлд анонсировала новые фотографии и видео и сразу оговорилась, что не будет публиковать эротический контент: "Нет, (это будут. – Прим. ред.) фотографии другого характера". По ее словам, на странице она будет дурачиться и делиться мыслями.

Фэйрчайлд добавила, что зрители помнят ее героинь, яркие костюмы и пышные прически, но, вероятно, не знают, как она помешана на науке и как легко ее смешит сестра. Этими сторонами она и хочет поделиться с публикой.

Ранее в США предложили ввести "налог на грех" в размере 50% для моделей OnlyFans. Ожидалось, что данная мера сократит число молодых женщин, которые зарабатывают на продаже откровенного контента.