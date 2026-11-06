06 ноября, 15:49Транспорт
Московских водителей предупредили о вечерних заторах до 7 баллов
Фото: пресс-служба программы "Моя улица"
Загрузка дорог Москвы в вечерний разъезд в пятницу, 6 ноября, может достигнуть 7 баллов, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
По прогнозу Центра организации дорожного движения (ЦОДД), плотный поток ожидается в центре города, на вылетных магистралях в сторону области, на МКАД и ТТК.
Затруднения вероятны на Ленинградском и Ярославском шоссе при движении в область. Кроме того, сложности не исключены на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе.
Местами в городе идет небольшой дождь со снегом. Синоптики прогнозируют, что ночью температура может опуститься ниже нуля, на дорогах возможно образование гололедицы.
Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.
"Желаем спокойной дороги домой и хороших выходных!" – добавили в Дептрансе.
Ранее в ведомстве призвали водителей не ездить по городу на летних шинах. Тем, кто еще не поменял летнюю резину на зимнюю, рекомендовали сделать это в ближайшее время. Альтернативой личному автомобилю для водителей назвали городской транспорт.