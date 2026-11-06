В Греции женщина забрала дочь из детдома, чтобы снимать с ней порно

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Жительницу греческого города Волос приговорили к 15 годам лишения свободы за то, что она использовала собственную дочь для съемки порнографических материалов. Об этом сообщил телеканал CNN Greece.

По информации телеканала, в 2022 году женщина оставила 9-летнюю дочь в детском доме, поскольку содержать ребенка она не могла: девочка страдает серповидноклеточной анемией, из-за чего каждые 20 дней ей требуется переливание крови. Дома у семьи не было ни электричества, ни воды, а еды часто не хватало.

Позже благотворительные организации собрали для них деньги, и мать забрала дочь домой – к тому моменту девочке исполнилось 12 лет. Вернувшись в дом матери, ребенок подвергся насилию. Женщина принуждала девочку к непристойным действиям, снимала их на видео и торговала этими материалами. У нее также обнаружили как минимум 17 фотографий порнографического содержания, на которых она запечатлена вместе с ребенком.

О насилии в семье стало известно в июле 2025 года, и тогда 52-летнюю мать арестовали. В суде она признала вину и заявила, что нуждалась в деньгах, а ее действиями руководило некое третье лицо.

Ранее суд в Курганской области приговорил 50-летнего мужчину к 22 годам колонии строгого режима. Он снимал порнографические материалы с несовершеннолетними и продавал их совместно с 28-летней дочерью.

В 2020 году мужчина создал несколько чатов и каналов в социальных сетях и мессенджерах, через которые за деньги распространял такие материалы. Дочь занималась администрированием этих площадок. Также в течение нескольких лет мужчина снимал порнографические фото и видео с двумя знакомыми малолетними девочками, совершая в отношении них действия сексуального характера.

