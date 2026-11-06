Морозы до минус 38 градусов зарегистрировали в Якутии

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Морозы до минус 35–38 градусов зафиксировали в Якутии. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"40-градусных морозов еще не было", – сказал синоптик.

Шувалов уточнил, что для региона такие холода считаются нормой в это время года.

Первые холода в Якутии в нынешнем сезоне зарегистрировали в конце октября. Тогда мороз на метеостанции Хабардино в Мирнинском районе окреп до минус 33,1 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве настоящая русская зима со снегом и холодами ожидается только в декабре.

