Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане

Фото: MAX/"Прокуратура Республики Татарстан"

Двое детей и двое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовым в Сармановском районе Татарстана. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

Авария произошла на 30-м километре автодороги Набережные Челны – Сарманово. По данным ведомства, водитель автомобиля Lada Xray нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

Погибли водитель легковушки и трое пассажиров, еще один пассажир Lada Xray пострадал. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее четыре человека погибли при столкновении автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае. Инцидент произошел на 35-м километре дороги Кукуштан – Оса – Чайковский. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения.