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06 ноября, 16:24

Происшествия

В Приморье начали проверку после сообщений о сексуальном насилии отца над дочерью

Фото: MAX/"Следком Приморья"

Следственный комитет начал проверку после появления публикаций о 13-летней девочке из Приморья, которая, как утверждается, в течение 10 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны собственного отца. Об этом сообщило управление СК по региону.

В местных сообществах в соцсетях писали, что мужчина систематически насиловал свою дочь и угрожал ей убийством. Со слов самой девочки, все началось, когда ей было 4 года, и продолжалось до 12 лет. Она попросила защитить семью, в которой есть и другие дети.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о возможном совершении преступления в отношении несовершеннолетней", – говорится в сообщении СУ СК.

Проверку информации организовали незамедлительно, подчеркнули в ведомстве. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Севастополе задержали 44-летнего местного жителя. По имеющимся данным, 20 августа во дворе дома на проспекте Победы он проследовал за двумя незнакомыми 9-летними девочками и совершил в отношении них противоправные действия сексуального характера.

Дети рассказали родителям, после чего те обратились в полицию. Мужчину задержали, он признал вину.

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