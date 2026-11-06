Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 15:55

Транспорт

Первую железобетонную балку для ВСМ установили между Москвой и Тверью

Фото: национальныепроекты.рф

Первую тестовую железобетонную балку смонтировали на участке высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Тверью. Там же строители начали сборку пролетов, сообщили в правительстве России.

Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров. Всего для магистрали изготовят свыше 4 тысяч таких балок.

Выпуск конструкций первым начал подмосковный полигон "Селинское". Подготовительные и строительно-монтажные работы идут по всей трассе, на них задействованы 32 тысячи специалистов и 11 тысяч единиц техники.

Переход к сборке пролетов вице-премьер России Андрей Никитин назвал важным технологическим рубежом. По его словам, в дальнейшем планируется масштабировать производство на 10 специализированных полигонах и держать высокую скорость монтажа.

Ходовые испытания первого состава российского высокоскоростного поезда запланированы на лето 2027 года. В настоящее время идет работа над электропоездом для ВСМ. В проекте задействовано более 150 российских предприятий из 36 регионов.

РЖД начали готовить специалистов по управлению движением на ВСМ

Читайте также


транспорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика