Первую железобетонную балку для ВСМ установили между Москвой и Тверью

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Первую тестовую железобетонную балку смонтировали на участке высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Тверью. Там же строители начали сборку пролетов, сообщили в правительстве России.

Вес конструкции составляет 700 тонн, длина – более 30 метров. Всего для магистрали изготовят свыше 4 тысяч таких балок.

Выпуск конструкций первым начал подмосковный полигон "Селинское". Подготовительные и строительно-монтажные работы идут по всей трассе, на них задействованы 32 тысячи специалистов и 11 тысяч единиц техники.

Переход к сборке пролетов вице-премьер России Андрей Никитин назвал важным технологическим рубежом. По его словам, в дальнейшем планируется масштабировать производство на 10 специализированных полигонах и держать высокую скорость монтажа.

Ходовые испытания первого состава российского высокоскоростного поезда запланированы на лето 2027 года. В настоящее время идет работа над электропоездом для ВСМ. В проекте задействовано более 150 российских предприятий из 36 регионов.