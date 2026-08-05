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05 августа, 11:30

Мэр Москвы

Собянин: ВСМ из Москвы в Петербург будут пользоваться около 40 млн человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первая линия высокоскоростной магистрали (ВСМ) свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, в которых проживают около 40 миллионов человек. Об этом лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По словам Собянина, в московской агломерации живут около 30 миллионов человек, в петербургской – около 10 миллионов. Они будут пользоваться этой инфраструктурой, что сократит время в пути, повысит комфорт, усилит туристические и культурные потоки, а также мобильность трудовых ресурсов.

Мэр отметил, что проект не единственный. По поручению Владимира Путина ВСМ будет развиваться в сторону Нижнего Новгорода и Казани. Кроме того, ведутся переговоры о строительстве магистрали в сторону Минска, Воронежа и юга России. Это глобальный проект переустройства транспортных коммуникаций страны, подчеркнул Собянин.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) провели испытания контактной сети для ВСМ. Проверка подтвердила, что все компоненты КС-400 соответствуют техническому заданию холдинга и необходимым требованиям при скоростях движения до 400 километров в час. В связи с этим принято решение о выпуске установочной серии деталей.

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