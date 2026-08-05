Два человека получили ранения в результате атак БПЛА на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Белгородской области в результате ударов беспилотников ранены два мирных жителя. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Первый инцидент произошел в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Там дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчина, находившийся в машине, получил минно-взрывную травму. Пострадавший самостоятельно добрался до Шебекинской центральной районной больницы.

Второй случай зафиксирован в самом городе Шебекино. Вследствие детонации БПЛА мужчина получил множественные осколочные ранения бедер и коленного сустава. Бригада скорой помощи доставила его в местную ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пациента готовят к переводу в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Также в Шебекине повреждения получили коммерческий объект, навес и несколько автомобилей. В Ракитянском округе (хутор Семейный) атаке FPV-дронов подвергся частный жилой дом.

Кроме того, в селе Дунайка Грайворонского округа после детонации беспилотника нарушена целостность кровли двух частных домовладений.

Ранее 7 человек пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области. Также в поселке Борисовка Борисовского округа при детонации беспилотника повреждено окно частного дома, в селе Грузское – кровля социального объекта.