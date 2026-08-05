05 августа, 11:56Происшествия
Пожар произошел в промзоне Уфы после падения обломков БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожар произошел на территории промзоны в Уфе в результате падения обломков беспилотников. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в мессенджере MAX.
"Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", – уточнил он.
Хабиров добавил, что поводов для волнения по поводу якобы отравления воздуха из-за возгорания нет, так как мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку.
Ранее средства ПВО сбили вражеский дрон в Зеленодольском районе Татарстана. Из-за падения фрагментов аппарата на одном из гражданских объектов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. О пострадавших информация не поступала.